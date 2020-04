L’information sera officialisée à 18h00 (heure française) par le Hall of Fame du basket, situé à Springfield dans le Massachussets, mais le toujours bien informé Shams Charania, de The Athletic, a déjà vendu la mèche : Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett font partie de la promotion 2020. Ce n’est évidemment pas une surprise, ces trois joueurs faisant partie de la légende de la NBA des années 2000. L’introduction de Kobe Bryant à titre posthume sera bien sûr un grand moment d’émotion lors de la cérémonie prévue le 29 août. Quintuple champion NBA, MVP de la saison régulière, double MVP des Finales, 18 fois sélectionné au All Star Game et double champion olympique, celui qui a effectué toute sa carrière chez les Lakers (1996-2016) rêvait de cette introduction au Hall of Fame, qui ne faisait évidemment aucun doute. Décédé le 26 janvier dernier à 41 ans dans un accident d’hélicoptère, il ne fera pas ce discours attendu du tous les fans de basket.

Mamba Forever : Hommage à Kobe Bryant

Duncan, cinq bagues et quinze sélections au All Star Game



Lui est un homme de peu de mots, mais son introduction au Hall of Fame ne faisait aucun doute non plus. Tim Duncan (43 ans) a bien mérité cette reconnaissance, lui qui a fait toute sa carrière aux San Antonio Spurs, de 1997 à 2016, avec à la clé cinq titres de champion, deux trophées de MVP de la saison régulière et trois de MVP des Finales, ainsi que 15 sélections au All-Star Game et une médaille de bronze olympique avec Team USA, lui qui est pourtant né aux Iles Vierges.

Enfin, Kevin Garnett, lui aussi membre de la génération 1976, sera lui aussi à l’honneur à Springfield en août prochain. Contrairement à Bryant et Duncan, il n’a pas fait toute sa carrière sous le même maillot, passant par Minnesota (1995-2007 puis 2014-2016), Boston (2007-2013), puis Brooklyn (2013-2015). C’est bien sûr chez les Celtics qu’il a vécu les plus beaux moments de sa carrière, avec un titre de champion et une finale. « The Big Ticket » a également été MVP de la saison régulière, sélectionné 15 fois au All Star Game et champion olympique. Les autres finalistes pour cette année au Hall of Fame en 2020 sont Tamika Catchings, Rudy Tomjanovich, Kim Mulkey, Barbara Stevens et Eddie Sutton. Qui vont devoir patienter un peu avant de savoir s’ils sont choisis.