Un tremblement de terre stoppe les matches de Summer League

Un tremblement de terre de magnitude 7.1 sur l'échelle de Richter est survenu en Californie vendredi soir. Ses effets ont été ressentis avec vigueur jusque dans le Nevada, où se disputaient des rencontres de la Summer League NBA. Alors que les New Orleans Pelicans et les New York Knicks s'affrontaient au Thomas Mack Center de Las Vegas, une secousse a poussé les organisateurs à stopper la rencontre et à annuler les autres programmées dans la soirée. Zion Williamson, le n°1 de la Draft 2019, et RJ Barrett, le n°3 de la même cuvée, ont à peine eu le temps d'en découdre. Les matches ont été reportés à une date ultérieure qui reste à définir.

