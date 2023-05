Un shoot décisif de James Harden permet aux Sixers d'égaliser !

Jaylen Brown a lancé des Celtics orphelins de Jayson Tatum (24 points) dans les premiers instants de la partie. Le premier brille alors que le second manque tous les shoots qu'il prend. Mais l'ailier de Boston est un peu seul, donc James Harden, Tyrese Maxey et Joel Embiid dominent le premier quart-temps (27-19).

Avec Harden aux commandes, qui marque ou fait des passes décisives, Philadelphie entame bien le deuxième quart-temps. Le MVP 2018 est dans son match et les Celtics ne parviennent pas à le ralentir. Les paniers de Malcolm Brogdon et Al Horford avant la pause permettent néanmoins de limiter la casse au moment de rejoindre les vestiaires (59-50).

Le duo Jaylen Brown - Jayson Tatum peut bien marquer des points, le collectif de Philadelphie, porté par Harden, est toujours aussi solide (92-83). Il faut un 8-0 en début de dernier quart-temps pour voir les hommes de Joe Mazzulla revenir à égalité. Marcus Smart et Brogdon enfoncent même le clou à 3-pts pour faire passer devant les Celtics. Mais James Harden, encore lui, arrache une prolongation (107 partout).

Tatum et Smart redonnent encore l'avantage aux finalistes 2022 dans ces cinq minutes supplémentaires. Sauf que Embiid (34 points et 13 rebonds) et Harden (42 points) ont encore des ressources. Surtout le second qui inscrit le panier primé de la gagne. Smart tente sa chance ensuite mais c'est trop tard et Philadelphie égalise ainsi à 2-2.