Un sentiment « étrange » pour Donovan Mitchell face au Jazz

« Personnellement, c’était étrange, mais plaisant. » Ainsi s’exprime Donovan Mitchell pour décrire le premier match dans sa carrière joué face à l’équipe qui l’avait drafté en 2017 à la 13e place, le Jazz. On rappelle que l’arrière a été transféré vers Cleveland lors de la dernière intersaison dans le cadre d’une opération reconstruction lancée par les dirigeants, qui ont également transféré Rudy Gobert.

Malgré ce sentiment jamais connu jusqu'ici, le joueur de la semaine en titre n’est pas passé à côté. Auteur de 23 points à 8/12 au shoot en seulement 23 minutes, il a participé à la large victoire de son équipe face au Jazz (122-99), seulement privé de Kelly Olynyk et de Collin Sexton, l’un des anciens joueurs des Cavs impliqués dans l’échange pour Mitchell.

« On a fait beaucoup de bonnes choses collectivement. On a très bien shooté, c’est évident, mais défensivement, on a été très bon en limitant cette très bonne équipe à moins de 100 points », apprécie ce dernier, qui n’a pas eu besoin de jouer dans le dernier quart-temps : « C’est toujours agréable d’avoir du repos. Je ne suis pas si vieux, mais c’est toujours bon de diminuer son temps de jeu. »

L’ancien coéquipier de Rudy Gobert a déjà eu l’occasion de s’exprimer qu’il avait retrouvé la joie de jouer, dans l’Ohio. Il le redit après ce match : « Je suis à l’aise. J’ai l’impression de faire partie de ce groupe depuis bien longtemps. La ville, les fans, l’équipe, tout le monde m’a accueilli à bras ouverts. L’adaptation a été parfaite. »