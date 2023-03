Un retour de James Harden à Houston semble possible

En décembre dernier, ESPN expliquait que James Harden n'avait pas tiré une croix sur un retour à Houston en 2023. The Athletic confirme désormais cette tendance et ajoute que l’intérêt entre les deux camps est mutuel. La franchise texane semble même optimiste et pense pouvoir décrocher un entretien avec le MVP 2018, si ce dernier décide de ne pas aller au bout de son contrat avec Philadelphie et devient libre cet été.

L'ancien meilleur marqueur de la ligue a quitté Houston en janvier 2021, après huit saisons et une fin d'aventure marquée par une demande de transfert et un comportement peu professionnel de sa part. Mais les Rockets ne lui en veulent pas car le joueur était surtout déçu de ne pas avoir conquis le titre, si recherché pendant plusieurs années.

Même à Brooklyn ou à Philadelphie, Harden a gardé une relation très forte avec la ville et la franchise du Texas, notamment parce qu'il est proche du propriétaire, Tilman Fertitta, et parce qu'il passe ses étés à s'entraîner avec les jeunes joueurs des Rockets. De plus, il vient de changer d'agent et un de ses proches à Philadelphie, Michael Rubin, n'est plus actionnaire minoritaire.

Néanmoins, les Sixers ne sont pas encore inquiets et ne s'alarment pas. Pour conserver James Harden, ils miseront sur deux arguments importants. Le premier est sportif : Philadelphie est une place forte de la ligue avec Joel Embiid tandis que les troupes de Stephen Silas sont la pire équipe de la ligue cette saison. Le second est financier : les Sixers pourront lui proposer le meilleur contrat. Mais la fin de saison 2022/2023 aura évidemment une influence capitale sur le choix du joueur.