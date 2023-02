Un plateau très relevé pour le concours à 3-points

On le sait : le concours à 3-points a peu à peu remplacé le concours de dunks comme l’évènement (hors match des étoiles) le plus important du All-Star Weekend.

Cette année, aucune star n’a ainsi voulu participer au Slam Dunk Contest, la NBA devant inviter des jeunes (Trey Murphy, Kenyon Martin Jr, Jericho Sims) et même un joueur de G-League (Mac McClung), le rookie Shaedon Sharpe ayant même fini par décliner l’invitation pour se consacrer à la deuxième partie de saison des Blazers…

Par contre, ça se bouscule au portillon pour participer au concours à 3-points. On connait ainsi la liste des invités et elle est beaucoup prestigieuse : Jayson Tatum (Boston), Kevin Huerter (Sacramento), Tyler Herro (Miami), Tyrese Haliburton (Indiana), Buddy Hield (Indiana), Damian Lillard (Portland), Anfernee Simons (Portland) et Lauri Markkanen (Utah).

Une belle brochette de shooteurs, avec notamment quatre All-Stars dans le lot afin d’attirer l’attention sur ce concours pour lequel de nombreux joueurs ont exprimé leur intérêt en amont, en déclarant attendre une invitation de la part de la NBA.