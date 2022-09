Un passage à 32 franchises officialisé en octobre ?

L’expansion de la NBA à 32 équipes est un sujet qui revient à intervalles réguliers dans la ligue. Jusqu’à présent, le commissionner Adam Silver a toujours éludé le sujet, expliquant que ce n’était pas le moment pour la ligue, suite à la pandémie, de penser à l’élargissement. Néanmoins, il semble clair que deux marchés se détachent pour accueillir des nouvelles franchises : Seattle, qui rêve de retrouver les Sonics, et Las Vegas.

« Il y a de superbes marchés. Nous étions à Seattle et je suis désolé qu’on n’y soit plus. Nous avons une équipe WNBA à Seattle dans une enceinte flambant neuve, qui marche de façon spectaculaire. Et Las Vegas, où nous serons en juillet pour la Summer League, a montré son potentiel pour une franchise sportive » avait ainsi déclaré le patron de la NBA.

Et selon un journaliste américain, Adam Silver va profiter des matchs de présaison à Seattle et Las Vegas pour officialiser l’expansion de la NBA à 32 équipes. Les Clippers et les Blazers s’affronteront ainsi à la Climate Pledge Arena de Seattle le 3 octobre. La NBA sera aussi à Las Vegas quelques jours plus tard avec les Lakers qui vont y affronter les Suns puis les Wolves, les 5 et 6 octobre.

L’occasion idéale pour faire l’annonce de l’arrivée de la ligue ? Réponse bientôt…