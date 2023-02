Un nouveau record à 3-points pour Klay Thompson

"Je voulais un record de plus que Steph ne possède pas". C'est ainsi que Klay Thompson a réagi, en apprenant qu'il est devenu cette nuit le premier joueur de l'histoire à planter 12 3-points à deux reprises dans la même saison. Déjà détenteur du record absolu sur un match avec 14 réussites, le shooteur des Warriors a confirmé qu'il était tout proche de son meilleur niveau avec une sortie à 42 points, avec un impressionnant 12 sur 17 à 3-points !

Si Stephen Curry est le shooteur le plus prolifique de l'histoire, Thompson détient trois des cinq plus grosses performances de l'histoire avec deux matches à 12 3-points, et donc un à 14 ! Cette nuit, face à la défense gruyère des Rockets, Thompson s'est déchaîné, et quand il a la main chaude, il peut shooter dans n'importe quelle position : dans les coins, à 8 mètres, en sortie de dribbles... Et le plus impressionnant peut-être, c'est qu'il s'agit d'un "back-to-back", puisqu'il avait joué la veille face aux Lakers, et ce n'est que son deuxième depuis sa grave blessure en 2019.

"Il a été brillant, et c'est génial de le voir faire ça, et d'en être arrivé à ce stade où il peut le faire" apprécie Steve Kerr. "C'était son deuxième back-to-back de la saison, et le premier avait eu lieu juste avant la pause. Je pensais le faire jouer que 25 minutes... Mais il a été très bon, et pas uniquement aux tirs. Il y a ces rebonds, sa défense... Et il joue 35 minutes. C'était du très bon Klay."

Et il fallait du "très bon Klay" car les Warriors étaient privés de Stephen Curry, Andrew Wiggins et Draymond Green. Son coup de chaud permet de repousser les Rockets, et de retrouver un bilan équilibré (30v-30d). Dans une conférence Ouest ultra-dense où toutes les équipes se tiennent en quelques matches, chaque succès vaudra de l'or en fin de saison.