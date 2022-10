Un nouveau Kawhi Leonard aux Clippers

Parmi les joueurs qui retrouvent les terrains après une saison blanche, il y a Kawhi Leonard. C'est le plus prestigieux des "comeback player" de cette saison. Deux fois champion NBA et deux fois MVP des Finals, c'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais c'est un taiseux. Il ne fait pas rêver, et il masque ses émotions. Mais ça, c'était avant si on en croit Norman Powell qui l'a connu aux Raptors, et désormais aux Clippers.

"Je vois clairement un Kawhi différent sur le terrain, avec plus de personnalité, plus de rire, plus de plaisir à être ici et à vivre les moments collectifs" souligne-t-il dans le LA Times. "On voit clairement plus d’interaction, il parle à tout le monde. Je ne veux pas dire qu’il ne le faisait pas à Toronto, mais on voit vraiment du plaisir en lui quand il entre sur le terrain et interagit avec les autres au quotidien. Donc, c’est vraiment bien."

Le simple bonheur de rejouer

Même constat chez Tyronn Lue. Le coach des Clippers met ce changement d'attitude sur le fait du plaisir de retrouver les terrains après une saison blanche. « Je pense qu’il est très heureux d’être de retour. Je sais qu’il fait tout ça pour montrer l’exemple aux gars. Juste par sa voix, comme lors de l’entraînement de l’autre jour à USC [jeudi]. Les gars ont commencé à s’amuser et il les a réunis et leur a dit : ‘Jouons pour de vrai et soyons soudés’, et les gars ont commencé à jouer plus sérieusement. »

Selon Lue, Leonard n'est pas le seul à se faire davantage attendre puisque Paul George s'exprime aussi, et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour lui comme entraîneur. Le voilà avec deux vrais relais et deux vrais leaders. « Je ne crois pas que Kawhi aurait fait ça il y a deux ou trois ans. Je pense que lui et Paul se font davantage entendre car c’est leur équipe, et Kawhi a clairement passé d’énormes paliers dans cet domaine. »