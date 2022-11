Un « mur » de fans pour la future salle des Clippers

« C’est là que les gens qui veulent canaliser leur Steve Ballmer intérieur viendront s’asseoir. » C’est ainsi que Gillian Zucker, la présidente des Clippers, décrit l’une des particularités de l’Intuit Dome, une nouvelle salle située à Inglewood, où les voisins des Lakers évolueront après leur départ de la Crypto.com Arena dans deux ans.

Les Clippers ont voulu faire en sorte que les fans soient au plus proche des joueurs. Notamment derrière un panier. « Tout d’abord, à l’une des extrémités de la salle, il y a un mur de spectateurs qui fait 51 rangées de haut. La tribune est donc complètement ininterrompue. Il n’y a pas de suites qui le divisent. C’est pourquoi nous pensons que cela va nous donner un avantage considérable à domicile », juge la dirigeante.

2 milliards de dollars

Et celle-ci de préciser qu’il « s’agit de 4 700 sièges, et quand on y pense, cela couvre une grande surface. Il y aura une section de supporters debout au centre, qui comptera quelques centaines de personnes, puis tout autour, ce sera une tribune très intense pour les gens qui aiment vraiment le basket et qui sont venus encourager avec beaucoup d’énergie. »

Coût de l’opération, pour cette nouvelle structure qui se veut « zéro carbone », une première en NBA ? « Lorsque nous avons commencé le projet, il était de l’ordre de 1,2 milliard de dollars. Après le Covid, il y a eu beaucoup de changements et de modifications dans l’approvisionnement et le coût des matériaux, etc. Nous avons donc constaté une certaine inflation sur le coût de la salle. Il s’agit plutôt d’une fourchette aux alentours des 2 milliards de dollars. »