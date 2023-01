Un mois après, Stephen Curry est revenu sur les parquets

Le 14 décembre 2022 contre Indiana, Stephen Curry s'était blessé à l'épaule gauche. Il est resté à l'infirmerie pendant onze matches d'affilée et quasiment un mois. Face aux Suns, mardi soir, il signait son retour. Avec un accessoire en plus : une protection sur tout le bras gauche. « Ça fait bizarre mais c’est celle qui m’apportait le meilleur soutien et les meilleures sensations dans le jeu », explique-t-il.

Avec 24 points et malgré sa maladresse (8/22 au shoot et 5/15 à 3-pts), le meneur de jeu des Warriors a réussi un retour encourageant. Il a notamment précisé ne pas penser à sa blessure lorsqu'il était sur le parquet. « Après quatre semaines d’absence, on ne sait jamais à quel point on va se sentir rouillé au début ni à quelle vitesse on va retrouver le rythme du jeu », poursuit le MVP des Finals 2022. « Je me sentais bien en premier quart-temps, simplement à courir avec mes gars, à ressentir à nouveau l’énergie de la salle. J’ai eu un peu plus de mal en deuxième et troisième quart-temps. Mais je me suis senti plus fort au fil du match, ce qui est génial. »

Curry est effectivement monté en puissance puisqu'il a marqué 16 de ses 24 points dans le dernier quart-temps. Néanmoins, face à une équipe de Phoenix très diminuée et mais très motivée, l'effort de Curry n'a pas suffi et Golden State s'est logiquement incliné. « Stephen m’a semblé très bien en deuxième mi-temps. Il a retrouvé ses jambes », analyse Steve Kerr. « Il a eu l’air de bien sentir le jeu à nouveau. Ça prend du temps quand on revient de ce genre d’absence, mais j’ai trouvé qu’il avait retrouvé un peu de ça en deuxième mi-temps. »