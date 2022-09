Un maillot de Michael Jordan vendu 10.1 millions de dollars !

Chaussures, cartes, maillots... Tout ce qui est lié à des sportifs de légende se vend aujourd'hui aussi cher des oeuvres d'art, et jeudi, Michael Jordan a établi le nouveau record absolu en matière d'enchères. Un maillot porté lors des playoffs 1998 s'est ainsi vendu 10,1 millions de dollars !

Il s’agit du maillot rouge des Bulls porté par Michael Jordan lors du Game 1 des Finals NBA de 1998 face au Jazz. Même si cette rencontre s'est soldée par une défaite pour Chicago, ce maillot a pris énormément de valeur après la diffusion de la série "The Last Dance", qui revient justement sur cette dernière saison aux Bulls, et sur ce 6e et dernier titre de Michael Jordan.

Les records de Kobe Bryant et Diego Maradona effacés

La prestigieuse maison Sotheby’s a précisé que le maillot avait fait l’objet de vingt enchères qui ont permis de faire monter les prix et de doubler son prix, estimé à 5 millions de dollars. « Ce maillot historique a été porté pendant ce qui est sans doute la saison la plus célèbre de la carrière légendaire de Jordan, lorsque la superstar a consolidé son héritage comme le plus grand joueur de basket de tous les temps », écrit Sotheby’s dans un communiqué, sans préciser le nom de l'acquéreur.

Jusqu’à jeudi, le plus cher article lié à Michael Jordan était une carte de la saison 1997/98, avec l’autographe du joueur, vendue 2.7 millions de dollars. Quant au maillot de basket le plus cher, le record appartenait à un maillot de la saison rookie de Kobe Bryant, signé par le regretté joueur des Lakers, vendu 3.7 millions de dollars. Enfin, tous sports confondus, c’est le maillot de la « Main de Dieu » de Diego Maradona, porté lors du quart de finale de la Coupe du monde 1986, qui détenait le record depuis cette année, avec une enchère montée jusqu’à 9.3 millions de dollars !