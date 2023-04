Un grand Jamal Murray porte les Nuggets vers le break face à Minnesota

Les Wolves avaient totalement manqué la première manche. Ils devaient réagir dans ce Game 2. Ce fut le cas dans les premières minutes mais rapidement, avec un bon Jamal Murray, les Nuggets prennent le large grâce aux erreurs des Wolves. Ils mènent donc à l'issue du premier quart-temps (31-22) et enfoncent le clou dans le deuxième, en prenant quinze points d'avance.

Rudy Gobert (19 unités) et sa bande ne proposent aucune réaction, si bien que l'écart grandit encore et monte jusqu'à 21 points ! Karl-Anthony Towns perd trop de ballons et, avant la pause, les Wolves sont dans les cordes (64-49). Minnesota arrive enfin à réagir après la mi-temps et parvient même à revenir à un point avec un gros 14-0 ! Quelques instants après, les Wolves passent même devant. Il reste un quart-temps à jouer (87-89).

Les Nuggets répondent en dernier acte avec un bon Michael Porter Jr. Ils passent un 8-0 pour reprendre les commandes. Mais en face, Anthony Edwards a pris du volume et ses paniers font du bien aux Wolves. L'arrière livre un superbe duel avec Jamal Murray, le premier inscrivant 14 points et le second 10 dans ce dernier quart-temps. Mais c'est le meneur de jeu qui a le dernier mot, à 3-pts, et Denver s'impose 122-113.

Murray a été énorme avec 40 points à 6/10 à 3-pts quand Edwards fait encore mieux avec 41 unités, lui aussi avec 6/10 derrière l'arc. Nikola Jokic, lui, a frôlé le triple-double avec 27 points, 9 rebonds et 9 passes. Les Nuggets mènent ainsi 2-0 et la série va désormais s'envoler vers Minneapolis. Réaction attendue et obligatoire pour les Wolves dans le Game 3.