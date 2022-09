Un été très positif pour Dennis Schroder avec l'Eurobasket et les Lakers

Sans club avant le début de l'Eurobasket, Dennis Schroder a vu sa cote monter au fil des rencontres disputées en Allemagne. Ses bonnes performances ont été remarquées et remarquables puisqu'il a même été élu dans le meilleur cinq de la compétition. Surtout, avec son pays, l'Allemand a été décrocher une médaille de bronze. Ce qui valide de la plus belle des manières son engagement avec la sélection nationale.

« Je n’avais pas joué aux Jeux olympiques l’année dernière à cause de ma situation contractuelle", rappelle-t-il. "C’est la raison pour laquelle je ne l’avais pas fait. Mais tout le monde voit l’engagement dont j’ai fait preuve, même sans avoir signé de contrat. J’aime ces gars-là et j’aime cette fédération. Je vais continuer à jouer jusqu’à ce que je ne puisse plus marcher. Nous avons travaillé pour cela ces 8-9 dernières années, depuis que j’ai rejoint l’équipe nationale. Pour enfin obtenir quelque chose comme ça. Bien sûr, on voulait viser l’or, mais au bout du compte, l’objectif principal était d’avoir une médaille. »

Le meneur de jeu a même expliqué qu'il espérait avoir une deuxième médaille, afin d'en garder une pour lui, car il désire donner la sienne à Robin Benzing, un vétéran de l'équipe allemande qui n'a pas fait partie de la liste pour l'Eurobasket cette année.

La suite pour Schroder, c'est donc un retour en NBA, chez les Lakers, une équipe où il a déjà évolué en 2020/2021, sans vraiment convaincre. Cette seconde chance à Los Angeles est donc une possible revanche pour lui. « Je parlais aux Lakers depuis trois mois. Je savais que j’allais revenir, mais je voulais prendre mon temps. J’ai vraiment hâte. J’ai parlé avec LeBron James, et je suis impatient d’y retourner. Je veux aller chercher quelque chose cette fois-ci. LeBron a dit qu’il était content de m’avoir récupéré. On a une histoire inachevée. Cette année-là, quand j’étais là-bas, il n’y avait pas de fans. Il y avait le Covid, et tout le monde était blessé. Cette année, j’espère que tout ira bien, que tout le monde restera en bonne santé, et alors nous essaierons d’aller chercher quelque chose. »