Un duo Durant-Leonard ?

Le feuilleton des transferts est passionnant cet été en NBA, et la semaine prochaine s'annonce bouillante avec le début de la free agency dimanche. Tous les fans de basket au monde n'ont d'yeux que pour Kevin Durant, gravement blessé au tendon d'Achille et dont nul ne sait où il rebondira, après avoir décliné son option pour une année de plus aux Warriors à 31,5 millions de dollars. Et voilà que Kawhi Leonard entre également dans la danse, selon ESPN !

En effet, les deux stars des dernières finales (même si "KD" n'a joué que 11 minutes...) réfléchiraient sérieusement à porter le même maillot la saison prochaine ! Soit aux Clippers, soit aux Knicks, à en croire la référence Adrian Wojnarowski qui cite des sources internes à la NBA. Ce n'est que l'un des scénarios envisagés par les deux joueurs, qui peuvent aussi rester dans leur franchise du moment (surtout pour Kawhi Leonard). Mais quel scénario !

Les Clippers et les Knicks sont les deux seules franchises à pouvoir absorber les salaires simultanés des deux vedettes. Les Nets partent d'un peu trop loin, concentrés surtout sur le recrutement de Kyrie Irving si celui-ci se décide à se libérer de Boston (ce qui est très probable). Rappelons enfin que Kawhi Leonard discute aussi avec les Lakers, qui ont fait de la place pour accueillir un troisième "top player" en plus de LeBron James et Anthony Davis...