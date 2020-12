Un duel Doncic-James comme cadeau de Noël

Pour Noël, l'élu va rencontrer un véritable prodige. Ce n'est pas un texte biblique mais un des très séduisants duels offerts par la NBA pour le 25 décembre. LeBron James va affronter Luka Doncic dans un match entre les Mavericks et les Lakers qui s'annonce incroyable. Les deux All Stars ont été brillants lors de leur premier match, mais ils ont été battus. Ce jeudi, ils vont se retrouver avec la volonté de porter leur franchise jusqu'à la victoire. Surtout, ils entretiennent une relation particulière qui a atteint des sommets lors de leur affrontement du 2 novembre 2019. Ce jour-là, ils ont tous les deux battus un record. Dans une victoire après prolongation de la franchise californienne, le futur MVP des Finales a compilé 39 points, 12 rebonds et 16 passes décisives pour devenir à 34 ans le plus vieux joueur à réussir un match à au moins 30 points, 10 rebonds et 15 passes. Avec 31 points, 13 rebonds et 15 passes décisives, son adversaire de 20 ans est devenu le plus jeune joueur NBA a en faire de même. Avec cette performance, l'ancien du Real Madrid a gagné le respect éternel de son idole de jeunesse. « C’est un super jeune talent. J’aime son jeu, et pas seulement la façon dont il se crée son tir, mais vous savez que j’aime le fait qu’il crée pour les autres. C’est ce qui me fait prospérer, c’est ce en quoi j’ai toujours cru. Il joue au basket de la bonne façon. » dira ce soir-là le natif d'Akron.

« Quelque chose de spécial va se produire »

Ce compliment n'est pas anodin. Ce style de jeu, c'est tout simplement celui qui permet au quadruple MVP de faire l'unanimité dans la Ligue depuis plus de 15 ans. En NBA, plusieurs joueurs sont déjà allés jusqu'à comparer Doncic à James. Parmi eux, Jared Dudley, Seth Curry ou LeBron James himself. Ils louent les qualités de leader du natif de Ljubljana. Ce match entre deux candidats au trophée de MVP pourrait donc ressembler à une passation de pouvoir entre deux joueurs au talent prodigieux. Revanchard, Luka Doncic va tenter d'améliorer son bilan d'une victoire pour six défaites contre la franchise pourpre et or. C'est peut-être la promesse d'un incroyable spectacle et d'une performance historique. « Nous avons ce type de mantra, ce comportement, quand nous descendons le terrain, c’est comme si quelque chose de spécial allait se produire. Si vous décidez d’aller chercher du pop-corn, vous allez manquer quelque chose. » expliquait le King lors d'une interview à Uninterrupted. Avec ce duel, la NBA a fait un merveilleux de cadeaux de Noël à tous ses fans.