Un don record pour les 60 ans de Michael Jordan

Michael Jordan a toujours le goût des records. Alors, à quelques jours de son 60e anniversaire, « His Airness » a décidé de célébrer son entrée dans la soixantaine avec un don record à l’association Make-a-Wish, dont il est partenaire depuis près de 35 ans.

L’ancienne légende des Chicago Bulls va ainsi offrir 10 millions de dollars à l’association, qui réalise les rêves d’enfants malades, ou ayant été malades. C'est le plus gros don de l'histoire de Make-A-Wish, fondé en 1980.

"Au cours des 34 dernières années, ce fut un honneur d'être associé à Make-A-Wish et d'aider à apporter des sourires et du bonheur à tant d'enfants", a expliqué Michael Jordan dans un communiqué de presse. "Être témoin de leur force et de leur résilience pendant une période aussi difficile de leur vie a vraiment été une inspiration".

Depuis 1989, "His Airness" a ainsi rencontré des centaines d'enfants malades à travers le monde, et il reste l'une des célébrités les plus demandées de l'association.

"Je ne peux pas imaginer un meilleur cadeau d'anniversaire que de voir d'autres personnes se joindre à moi pour soutenir Make-A-Wish afin que chaque enfant puisse vivre la magie de voir son vœu se réaliser", conclut-il ainsi.