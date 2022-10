Un deuxième match plus réussi pour Ben Simmons

Ben Simmons était clairement passé à côté de son premier match de la saison contre les Pelicans. Le joueur avait en effet seulement compilé 4 points, 5 rebonds et 5 passes, avant de commettre 6 fautes. Une soirée à oublier donc. Face à Toronto, il était attendu et avec 6 points à 3/5 au shoot, 10 rebonds, 8 passes et 2 contres, l'ancien de Philadelphie a rendu une copie bien plus épaisse et satisfaisante.

« C’est un pas en avant pour lui », affirme Steve Nash devant cette prestation. « Dès le début, il a été agressif. Il a été dans la raquette et à chaque fois, il a posé des problèmes aux Raptors. Il commence à montrer le joueur qu’il peut être. Il a encore du chemin à faire et je suis fier de lui. »

Pour Kevin Durant, son coéquipier était sans doute un peu stressé mercredi soir, pour l'ouverture de la saison et pour son premier match avec sa nouvelle équipe. « Il a joué libéré », constate-t-il après la victoire de Brooklyn contre Toronto. « Il n’a pas trop réfléchi. On était tous un peu anxieux le dernier match, avec la saison qui commençait. Il a eu l’impact qu’il pouvait avoir dans cette rencontre et on avait besoin de chaque apport. »

Et Ben Simmons dans tout ça ? Quel bilan tire-t-il de ce second match, après la déception du premier ? « C’était un peu mieux », répond-il. « J’ai attaqué, j’ai été moi-même. C’est facile à dire, mais à faire, c’est dur. Je me suis forcé. Je n’ai pas fait six fautes, c’est déjà bien, j’ai perdu moins de ballons aussi. Il faut continuer ainsi. »