Un début la semaine prochaine pour Kevin Durant avec les Suns ?

Une vingtaine de matchs pour trouver des automatismes avec Chris Paul, Devin Booker et Deandre Ayton ? C’est ce dont pourrait disposer Kevin Durant avec les Suns, s’il suit le calendrier envisagé. Touché au genou droit, et sur la touche depuis le 8 janvier dernier, l’ailier a ainsi rejoint Phoenix (en échange de Mikal Bridges, Cam Johnson, Torrey Craig et des premiers tours de Draft) en étant blessé, et il doit donc attendre un peu avant de pouvoir faire ses grands débuts avec sa nouvelle équipe.

L’ancien joueur du Thunder, des Warriors et des Nets serait toutefois tout proche d’un retour au jeu, et il viserait des débuts dans l’Arizona la semaine prochaine. Peut-être sur le parquet des Hornets, le 1er mars…

Évidemment, tout le monde trépigne d’impatience chez les Suns car on n’ajoute pas tous les jours un MVP de la saison régulière et double MVP des Finals à son équipe. Un joueur de 34 ans qui tournait cette saison à 29.7 points, 6.7 rebonds, 5.3 passes décisives et 1.5 contre de moyenne (56% au shoot, dont 38% à 3-points, et 93% aux lancers).