Un contrat record pour Gobert ?

Sélectionné dans le troisième cinq des All-NBA Teams après avoir remporté le titre de défenseur de l’année l’an passé, Rudy Gobert est désormais éligible à une prolongation «super-max».

A l’instar de Giannis Antetokounmpo, le pivot français peut donc espérer signer le plus contrat de l’histoire de la Ligue dans les années à venir. En prolongeant dès l’été 2020, le Français, actuellement lié au Jazz jusqu’en 2022, pourrait ainsi toucher 247,3 millions de dollars sur cinq ans. Et s’il attend 2022, ce sont pas moins de 262,3 millions de dollars qu’il pourrait cette fois toucher sur cinq ans, avec notamment une dernière saison à 60 millions de dollars.

The NBA will allow a player to combine DPOY and All-NBA when factoring in if he met the criteria. Gobert met the criteria and is eligible for a five-year $247.3M extension. https://t.co/dgJ3ffxcW1