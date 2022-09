Un contrat à vie pour Stephen Curry avec Under Armour ?

Joueur NBA le mieux payé la saison prochaine avec un salaire 48 millions de dollars, Stephen Curry pourrait bientôt toucher un nouveau jackpot. Le joueur des Golden State Warriors est en train de négocier un nouveau contrat avec Under Armour.

Nouveau contrat, à vie, qui pourrait s’élever au-delà du milliard de dollars ! Un tel montant le placerait de l’histoire dans une fourchette similaire à celle des contrats de LeBron James et Michael Jordan avec Nike.

L’accord en cours, qui lie les deux parties jusqu’en 2024, doit permettre au meneur de jeu de toucher 215 millions de dollars au total. À l’issue de ce contrat, Stephen Curry aura alors 36 ans. Celui-ci avait d'abord évolué avec Nike avant de rejoindre son sponsor actuel en 2013. Son contrat de l’époque s’élevait à quatre millions de dollars par an.

Il menace de partir en 2018

En 2018, il avait menacé de quitter la marque. « Il n’y avait pas de réelle prise de conscience de ce qu’il fallait faire pour gérer correctement une affaire comme celle-ci. Alors, oui, je me suis énervé », a confirmé Curry au magazine Rolling Stone. Mais les choses ont évolué depuis : « Je n'ai pas besoin d'élever la voix pour m'énerver. C’est le positif là-dedans. »

C’est aussi le résultat de son changement de statut dans la ligue au fil des années. Il a remporté quatre titres de champion NBA (2015, 2017, 2018 et 2022), deux trophées de MVP (2015 et 2016) et deux titres de meilleur marqueur de la ligue. Il s’est également emparé du record du plus grand nombre de paniers à 3-points inscrits en carrière, confirmant pour de bon son titre officieux de meilleur shooteur de l’histoire.