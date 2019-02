Un bon Noah, et Memphis s'offre les Lakers

On se doutait que, s'il devait y avoir un club pour relancer Joakim Noah, Memphis serait peut-être celui-ci. La franchise du Tennessee pointe à l'avant-dernière place de la Conférence Ouest, et a transféré son meilleur joueur, Marc Gasol, à Toronto au début du mois. Mais ces Grizzlies ont du cœur, où en tout cas ils l'ont retrouvé après avoir quelque peu égaré leurs vertus défensives durant la saison, et le pivot français, qui revit après son passage cauchemardesque aux Knicks, n'y est pas pour rien.

Il y avait déjà eu ce match à 19 points et 14 rebonds face aux Pelicans, le 9 février. Depuis le All-Star Break, "Jooks" a encore accéléré: 22 points-11 rebonds contre les Clippers, 16 points contre Cleveland, et maintenant 14 points et 12 rebonds, lundi soir, dans une victoire face aux Lakers (110-105). Le tout en sortant du banc, et avec quelques passes et des contres pour agrémenter le tout. "Je n'avais jamais joué avec un joueur comme ça", a commenté le nouvel arrivant Jonas Valanciunas, lorsque les journalistes américains lui ont demandé s'il avait déjà connu un joueur aussi "intense" que Noah sur le terrain.

"Je suis très heureux qu'on ait gagné, a confié Noah, qui fêtait lundi soir ses 34 ans. J'avais mes proches dans la salle. Et c'est pour ça que l'on joue: affronter les meilleurs joueurs, battre les Lakers, gagner, et revenir dans le vestiaire en étant heureux."

Le "playoff mode" de LeBron n'a pas suffi

Dans le vestiaire des visiteurs, c'était plutôt la soupe à la grimace pour les Lakers, qui sont désormais... 11e à l'Ouest, dépassés par les Timberwolves à cause de cette deuxième défaite consécutive. LeBron James avait pourtant annoncé il y a quelques jours avoir activé le "mode playoffs", mais son triple-double n'a pas suffi (24 points à 8/23, 11 rebonds, 12 passes), pas plus que les 32 points de Brandon Ingram et les 22 points de Kyle Kuzma.

Le "King" a surtout eu cette petite phrase qui a immédiatement fait réagir aux Etats-Unis. La voici, hors contexte: "Si tu laisses ton jeu être perturbé par des distractions, alors ce n'est pas la bonne franchise pour toi et il faut simplement reconnaître que tu n'es pas capable de le faire, et que tu ne peux pas y arriver." Vu comme ça, on pourrait croire que James fracasse ses coéquipiers, pas assez bons pour emmener les Lakers en playoffs. En réalité, il répondait à une question sur le fait que la course aux playoffs puisse être "une distraction" pour ses coéquipiers, qu'elle puisse les perturber, leur mettre trop de pression. James a répondu qu'il s'agissait plutôt d'une motivation, et il a par ailleurs dit qu'il avait aimé l'effort collectif de son équipe.

Quoi qu'il en soit, LeBron, après le transfert avorté d'Anthony Davis, que son agent avait tenté d'orchestrer, devra se contenter de ses actuels coéquipiers jusqu'à la fin de la saison. Et pour que celle-ci s'étire jusqu'aux playoffs, il vaudrait mieux que les Lakers s'imposent mercredi soir au Staples Center, face aux Pelicans d'un certain Anthony Davis....