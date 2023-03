Un bilan déjà positif pour les Kings

La traversée du désert record des Kings est officiellement terminée. Grâce à leur victoire sur le parquet des Nets, la 42e cette saison, les Californiens sont assurés de terminer leur saison avec un bilan positif, même en perdant l’ensemble de leurs matchs restants. Une équipe de Sacramento n'avait plus terminé avec 50% de victoires, ni même atteint un total de 40 succès, depuis la saison 2005-06.

« Étant ici depuis plus de quatre ans maintenant, et en ayant vu le fond - le très fond - et la frustration des fans et des membres de la franchise, c'est bon d'être de l'autre côté, apprécie Harrison Barnes, arrivé en 2019 au club. Beaucoup de gens n'ont pas la chance de rester assez longtemps dans une organisation pour voir les bons et les mauvais moments, ils ne voient que le mauvais côté. Je me considère donc comme chanceux de pouvoir vivre ce moment. »

Même enthousiasme du côté de son coach, Mike Brown : « Cela signifie beaucoup pour les fans et la franchise. Sacramento a une base de supporters fiers, qui travaillent dur et qui ne reçoivent pas beaucoup de reconnaissance à l'échelle de la ville, ni même de l'État de Californie. Alors, c'est génial de pouvoir se taper la poitrine, de pouvoir marcher la tête haute et de parler avec ses amis pour s'en targuer. »

11 coachs différents

Depuis Rick Adelman, le coach à l’origine de l’ère victorieuse de la franchise au début des années 2000, avec huit qualifications de suite en playoffs, pas moins de 11 coachs se sont succédé à ce poste, sans parvenir à guider les Kings sur le chemin du succès. Jusqu'à Mike Brown donc.

« Ça a été assez facile, parce que les gars comprennent mon message depuis le début, relativise le coach actuel. J'ai le sentiment que ce groupe croit en lui. Pas seulement parce que je leur dis qu'ils sont bons, mais parce qu'ils l'ont prouvé à maintes reprises, que ce soit individuellement dans certaines situations ou collectivement. Quand une équipe y croit, elle peut être dangereuse. Quand une équipe unie y croit, elle peut être très dangereuse. C'est notre groupe aujourd'hui. »