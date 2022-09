Un autre joueur du Jazz aux Lakers ?

Après avoir déjà effectué quatre échanges cet été, les dirigeants du Jazz auraient accordé un bon de sortie à trois joueurs supplémentaires : Mike Conley Jr, Bojan Bogdanovic et Jordan Clarkson. Comme Rudy Gobert et Donovan Mitchell, déjà partis, ils symbolisent le Utah Jazz d'hier, qui a échoué dans sa quête d'un titre NBA, et la nouvelle direction veut repartir de zéro.

Selon plusieurs médis américains, dont USA Today, les Lakers seraient en embuscade pour profiter de ce grand nettoyage. Les dirigeants des deux franchises se connaissent bien puisqu'il y a 10 jours, ils ont déjà validé le transfert de Pat Beverley à Los Angeles, en échange de Talen Horton-Tucker et Stanley Johnson.

Bojan Bogdanovic dans le viseur ?

Cette fois, les Lakers seraient plutôt intéressés par le profil de Bogdanovic, qui dispute actuellement le championnat d'Europe avec la Croatie. Ailier expérimenté, capable d'inscrire entre 15 et 20 points par match, il a aussi l'avantage d'être en fin de contrat. Pour les Lakers, c'est un élément essentiel puisqu'ils veulent se concentrer sur l'intersaison 2023 en l'abordant avec plusieurs dizaines de millions de dollars pour recruter.

Le hic, c'est que le Jazz est très exigeant. Cet été, ils ont ainsi récupéré huit premiers tours de Draft, et ce sera encore la priorité dans les discussions. Côté Lakers, on en possède deux, en 2027 et 2029, et les dirigeants ne veulent pas les lâcher. A la place, les dirigeants envisageraient de se séparer de Russell Westbrook dont le rôle reste flou après l'arrivée de Beverley. Si le Jazz accepte de prendre en charge la dernière année de contrat de Westbrook, il exigera en contrepartie un premier tour de Draft. La balle sera alors dans le camp des Lakers.