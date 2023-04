Un ancien dirigeant du Jazz aux Mavericks ?

Formé aux Spurs comme assistant manager, Dennis Lindsey devrait prochainement s'engager avec les Mavericks, l'une des franchises les plus décevantes de la saison, puisque les coéquipiers de Luka Doncic et Kyrie Irving n'ont même pas atteint les playoffs. Pire, ils ont faussé la fin de championnat en mettant plusieurs jours au repos dans un match décisif face aux Bulls, et la NBA leur a infligé une amende de 750 000 dollars !

C'est dire sir Lindsey va débarquer dans un contexte très particulier, et selon le journaliste Marc Stein, les discussions sont bien avancées entre les deux parties. La question est de savoir à quel poste va débarquer Lindsey puisque les Mavericks ont déjà un GM avec Nico Harrison, en place depuis deux ans. Peut-être occupera-t-il un rôle de consultant, comme au Jazz depuis deux ans. Depuis qu'il s'était fâché avec Quin Snyder, et qu'il avait décidé d'abandonner son poste de vice-président.

Car c'est au Jazz que Lidnsey s'est fait un nom, depuis 2012, en gérant avec succès la fin de l'époque Jerry Sloan. C'est lui qui est allé chercher Quin Snyder comme coach, puis il a sélectionné Rudy Gobert et Donovan Mitchell dans la Draft pour créer l'une des meilleures équipes de la côte Ouest. Un projet qui a pris fin après le rachat de la franchise, et la prise de pouvoir de Danny Ainge, arrivé comme directeur général, et à l'origine des transferts du tandem Gobert-Mitchell, puis de Mike Conley en cours de saison.