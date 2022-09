Tyler Herro veut être payé à sa juste valeur

Tyler Herro a jusqu’au 17 octobre pour prolonger son contrat avec le Miami Heat. Mais le meilleur 6e homme de la dernière saison n’est pas vraiment stressé…

« Je suis juste concentré sur la saison et le basket. Je vais laisser mon agent s’occuper de ça » explique-t-il ainsi. À 22 ans, l’arrière a pourtant bien l’intention de continuer sa carrière en Floride, mais alors qu’il a été mentionné dans pas mal de rumeurs de transfert ces derniers temps, et qu’une éventuelle prolongation de contrat le rendrait quasiment impossible à échanger, il est conscient que le patron du Miami Heat, Pat Riley, a peut-être intérêt à attendre pour décider de son avenir, et le laisser devenir “free agent” , protégé, l’été prochain.

« Ma maison, c’est Miami. Je veux rester ici. Depuis que j’y suis arrivé, nous sommes allés en finale NBA et en finale de conférence sur ces trois ans. Je ne souhaite aller nulle part ailleurs. Comme je l’ai dit, il faut juste que cela ait du sens pour ma famille. Je ne précipiterai pas les choses, car je suis encore dans mon contrat rookie et parce que l’argent ne tombera pas avant l’été prochain. Donc je ne suis pas pressé. »

D’autant qu’il ne compte pas se brader…

« Nous connaissons ma valeur. Je souhaite rester à Miami, mais il faut que cela fasse sens pour ma famille. Il y a des joueurs dans la ligue qui ont été payés et je sais que je suis meilleur qu’eux. Donc il faudra que ce soit au bon montant. »