Tyler Herro progresse à la passe

Kyle Lowry absent face aux Lakers cette nuit, un autre homme du Heat a dû prendre la relève pour assurer la mène et un minimum de création. Tyler Herro s’est chargé de cette mission avec brio. Alors qu’il était à la peine avec son tir (18 points à 6/17 aux tirs), l'arrière a terminé meilleur passeur de la soirée avec 9 offrandes.

« C'est simplement être capable de mettre en place les autres, d'aller dans la raquette, d'attirer plusieurs défenseurs et de trouver les bons gars. Mes coéquipiers ont été capables de rentrer leurs tirs », décrit le natif de Milwaukee qui avait déjà signé un triple-double fin novembre lors d’une autre soirée de maladresse personnelle.

« La création de Tyler a été un facteur très important. Il a probablement eu quatre ou cinq tirs dans son jardin qui ont rebondi sur le cercle et ne sont pas tombés. Il a donc fait des ajustements et a produit du jeu pour aider les autres. Cela fait partie de son évolution continue en tant que créateur offensif qui ne se contente pas de marquer des points, mais qui cherche à obtenir le meilleur tir possible pour l'équipe », formule Erik Spoelstra.

Son arrière évolue si bien car qu’il parvient à faire grimper année après année sa moyenne en matière de passes décisives. Cette saison, il distribue 4,6 ballons par match, une moyenne deux fois supérieure à sa saison rookie.

« Il s'agit simplement de continuer à grandir et à évoluer en tant que jeune talent. Il continue de développer ses qualités et pour l'instant, il s'agit d'être efficace. D'être aussi efficace que possible en attaque. Parfois, cela passe par des tirs […], parfois, il s'agit de faire le jeu. Cela dépend simplement de ce qu'on lui demande, du schéma, de la façon dont les équipes l'abordent », affichait Erik Spoelstra à la mi-décembre.