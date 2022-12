Tyler Herro prend ses responsabilités pour le Heat

Il y a un mois, Tyler Herro avait inscrit le tir de la gagne face aux Kings. Nouveau tir décisif cette nuit, sur le parquet du Thunder, mais à mi-distance cette fois.

« Il va probablement finir par réussir un layup de la gagne ou des lancers-francs. Cela fait partie de l’évolution d’un joueur offensif très doué. Mais on respecte vraiment son sang-froid. Il veut jouer ces situations et il commence à accumuler de l’expérience dans ces moments », décrit son coach Erik Spoelstra.

Ce dernier, qui devait composer sans son meilleur joueur Jimmy Butler, n’a pas hésité à lui confier cette responsabilité de tuer la rencontre.

« Le système a été pensé pour que je shoote. C’était en un-contre-un donc je ne suis dit que j’avais l’avantage », assure le héros de la soirée, défendu sur la possession par Aaron Wiggins. « Je suis allé dans ma zone. Coach ( Spoelstra) et Kyle (Lowry) voulaient que je reçoive le ballon en haut (de la raquette) et que je shoote aussi tard que possible. J’ai essayé de gagner du temps au chronomètre et j’ai pu arriver dans ma zone, m’élever et convertir. »

Son coach y voit la preuve d’un « sang-froid absolu dans les derniers instants. On a joué un pick-and-roll, on a été capables de générer de l’espace et il a lu la défense. Chaque match est différent, chaque situation est différente. On ne peut pas toujours dire ‘Hey, tu dois attaquer et essayer d’atteindre le cercle’. Ça dépend. »

Au-delà de ce tir décisif, l’arrière a connu une très belle soirée au niveau du tir, terminée avec un record en carrière avec 9 paniers à 3-points et 35 points (12/23 aux tirs dont 9/17 de loin).