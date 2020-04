C’est une visio-conférence au sommet qui s’est déroulée samedi aux Etats-Unis. Le président Donald Trump a réuni les commissionnaires et dirigeants des douze plus grandes ligues sportives américaines : la NFL (foot US), la NBA (basket), la WNBA (basket féminin), la NHL (hockey sur glace), la MLS (football), la MLB (baseball), la WWE (catch), le PGA (golf), l’UFC (arts martiaux mixtes), l’Indycar (sport automobile), le LPGA (golf féminin) et la Breeders Cup (sports hippiques). « Le Président a reconnu le bon travail réalisé par plusieurs équipes et joueurs pour prendre soin de leurs communautés, des travailleurs et des fans à travers la Nation », a fait savoir le porte-parole de la Maison Blanche Judd Deere.

Début de la NFL le 10 septembre ?



Donald Trump a évoqué avec les dirigeants les possibles dates de reprise, et selon lui, la saison de NFL, le sport n°1 du pays, pourra débuter comme prévu, le 10 septembre, et il espère que les fans pourront revenir dans les salles au mois d’août. Ce qui voudrait dire que les saisons NBA et NHL, actuellement suspendues, reprendraient à huis clos si elles peuvent reprendre avant le mois d’août. « Je veux que les fans fassent leur retour dans les salles. Je pense que… quand nous seront prêts. Dès que l’on pourra, bien sûr. Et les fans veulent revenir, aussi. Ils veulent voir du basket, du baseball, du football et du hockey. Ils veulent voir leurs sports. Ils veulent sortir, faire du golf et respirer de l’air propre, beau et frais », a déclaré Trump.

Vers un arrêt de la saison NBA ?

Comme dans tous les pays, aucune date de fin de crise n’est encore envisagée, et aux Etats-Unis, le bilan ne cesse de s’aggraver, avec près de 312 000 cas positifs et plus de 8400 morts à ce jour.Le bout du tunnel est encore très loin…