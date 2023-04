Trop fort pour Brooklyn, Philadelphie prend l'avantage

Joel Embiid étant l'arme principale des Sixers, les Nets avaient fait le pari de limiter au maximum le pivot. Comment ? En le prenant à deux, voire à trois, pour le forcer à lâcher le ballon. Dès le début de match, les joueurs ont appliqué cette tactique. Le candidat au trophée de MVP a été juste dans ses choix, en passant bien la balle et en ne forçant rien. Ses coéquipiers ont fait le reste, notamment James Harden, excellent à 3-pts (23 points avec cinq paniers primés, 13 passes).

Si bien qu'à la pause, les Sixers sont devant alors qu'Embiid (26 unités) n'est pas dominant et que Mikal Bridges est en grande forme (67-58). Sauf que le pivot se fait un peu plus violence au retour des vestiaires avec dix points dans ce troisième acte. Brooklyn tente de suivre le rythme, mais reste derrière (93-81), surtout parce que Philadelphie fait la différence avec 21 points sur seconde chance.

Mikal Bridges (30 points) n'a plus l'impact de la première période et les Sixers frappent encore à 3-pts, et filent vers une victoire maîtrisée 121-101. Philadelphie mène ainsi 1-0 et cette équipe montre la marge qu'elle possède sur les troupes de Jacque Vaughn.