Troisième opération en vue pour Lonzo Ball

Son absence initiale, liée à une déchirure du ménisque, avait été évaluée à entre six à huit semaines. Huit mois après cette annonce de fin janvier, Lonzo Ball n’est toujours pas remis sur pied.

Le meneur des Bulls est toujours gêné par son genou gauche et va même devoir subir une troisième opération, afin de le nettoyer.

« Je ne peux toujours pas jouer au basket. Je ne peux ni courir, ni sauter. Il y a un angle, lorsque mon genou est plié entre 30° et 60°, où je n’ai aucune force. Et je ne peux pas me rattraper. Donc jusqu’à ce que je puisse faire ces choses, je ne peux pas jouer », décrit le joueur de 24 ans.

Prendre le temps nécessaire

Celui-ci précise avoir connu des améliorations au cours de sa rééducation. « Mais ça n’en était pas au point où je pouvais aller sur le terrain et courir à pleine vitesse ou sauter. La chirurgie est donc l’étape suivante. »

Ce sera donc la troisième opération de l’ancien meneur des Lakers et des Pelicans qui ne veut pas « précipiter les choses. La dernière fois, je voulais revenir pour les playoffs. Et nous pensions tous que ça allait être le cas. Malheureusement ça n’a pas été le cas. Alors cette fois-ci, je pense qu’il faut prendre le temps nécessaire et revenir à 100%. »

Avant ce coup d’arrêt dans sa carrière, le numéro 2 de la draft 2017 tournait à 13 points, 5 rebonds, 5 passes et près de 2 interceptions de moyenne avec les Bulls. C’était sa première saison à Chicago depuis son passage à La Nouvelle-Orléans.