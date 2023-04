Très moyen, Julius Randle est diminué par sa blessure à la cheville

Dans la victoire des Knicks dans la quatrième manche face aux Cavaliers, Julius Randle a terminé la rencontre sur le banc. L'intérieur est passé à côté de son match avec seulement sept petits points. Une performance très moyenne de plus dans cette série pour lui. Il tourne en effet à 14.8 points par match à 32 % de réussite au shoot.

Le All-Star avait manqué la fin de la saison régulière pour une blessure à la cheville gauche qui visiblement n'est pas encore réglée. « Julius a donné tout ce qu’il avait », explique Tom Thibodeau. « Beaucoup ne joueraient probablement même pas. En revenant aussi vite, je savais qu’il serait plus touché que les autres joueurs. Il a été absent pendant longtemps. On a plusieurs jours avant le prochain match, il aura donc du temps pour récupérer. C’est essentiel. »

Sans dire qu'il est revenu trop vite pour les playoffs, son coach souligne les efforts qu'il a faits pour être en tenue pour le Game 1, deux semaines seulement après sa blessure. « Le truc, c’est qu’il a bossé pour être de retour à temps. Il faut le souligner et c’est ce que j’aime chez Julius. Il donne tout. Il a joué 77 matches, s’est blessé, et a ensuite travaillé comme un fou pour revenir. Il le fait encore. C’est le défi. »

Son faible impact est suffisant pour l'instant puisque New York a fait le break face aux Cavaliers, en menant 3-1. Le meilleur est donc peut-être à venir. « Julius est notre leader depuis que je suis arrivé », déclare Jalen Brunson. « Ce qu’il fait sur le terrain ou en-dehors, c’est incroyable. Il est spécial. Tout ce qu’il veut, c’est gagner et cet état d’esprit est contagieux. Il est notre leader donc on assure ses arrières. »