Transférer James Wiseman, un choix difficile pour les Warriors

Pour les Warriors, ce choix a été « très difficile, très difficile ». Il y a un mois, ils ont décidé de faire une croix sur James Wiseman, envoyé à Detroit dans le cadre d’un échange à plusieurs équipes. Ce transfert marquait la fin du projet de développement né autour du jeune intérieur, drafté à la deuxième position en 2020.

« Vous savez, on pourrait très bien le regretter à long terme ou même à moyen terme, concède Joe Lacob, le propriétaire de la franchise. Mais j'ai beau l'aimer beaucoup, je ne peux pas ignorer ce que nos dirigeants, nos entraîneurs et nos joueurs ont estimé être la bonne chose à faire. C'est donc une question de consensus. Nous sommes 'nous', nous ne sommes pas 'moi'. On va faire ce qu'il y a de mieux, on a estimé que cela améliorerait l'équipe à court terme et on l'a fait pour Gary (Payton II). »

Le dirigeant dit avoir dû se faire convaincre que cette décision de transfert s'imposait. Lacob était conscient du potentiel du joueur de 21 ans, et du fait que les Warriors n'auront « pas souvent l'occasion de drafter un jeune joueur comme lui. Il n'a pas vraiment eu sa chance ; c'est en partie sa faute, en partie la malchance, en partie notre faute pour ne pas l'avoir fait jouer suffisamment ».

On rappelle qu'après une première saison à 39 matchs joués, le pivot avait été opéré du ménisque du genou droit, en avril 2021, ce qui l'avait conduit à une saison blanche difficile, autant sur le plan physique que mental. Bien intégré à la rotation de Steve Kerr pour démarrer cette saison, il avait progressivement perdu sa place et avait dû être envoyé en G League pour retrouver des sensations.