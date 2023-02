Trae Young se défend après le renvoi de Nate McMillan

« Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent… Beaucoup de joueurs ont joué pour beaucoup de coaches. » Trae Young se défend quelques jours après que les Hawks ont décidé de renvoyer le coach Nate McMillan. Et alors que certains se demandent si le meneur, qui va connaître un troisième coach depuis son arrivée en NBA en 2018, n’a pas joué un rôle dans l’éviction du technicien, avec qui il n'aurait pas entretenu de bonnes relations.

De là à lui valoir l’étiquette de « tueur de coachs »… « Personnellement, je ne regarde pas ça comme ça… Je ne scrute pas le nom du prochain entraîneur. J’essaie juste de gagner un titre, peu importe ce qui se passe. Je me concentre uniquement sur la victoire. Il n’y a que ça qui m’intéresse », assure le leader de la franchise d’Atlanta.

Ce dernier dit avoir appris la nouvelle du renvoi sur les réseaux sociaux et en a été « surpris ». « Je vous assure, le timing, à ce moment-là… Évidemment, je sais comment ça se passe en NBA et Nate aussi. On en a discuté depuis. Je n’ai que de l’affection et du respect pour lui, et pour la personne qu’il est. Ce n’est pas la dernière fois que lui et moi discuterons. »