Tous les joueurs du Heat sur la liste des « blessés » !

Voilà ce qui s’appelle un « troll » de compétition ! Le Heat a décidé de placer tous ses joueurs sur la liste des blessés, ses 14 joueurs sous contrat ainsi que les deux « two-way players » en amont de la rencontre face aux Spurs à Mexico City ce samedi.

Jamal Cain (G-League), Gabe Vincent (genou gauche) et Omer Yurtseven (opération de la cheville gauche) sont listés comme « forfait ». Au rayon des « incertains », on trouve Udonis Haslem (tendon d’Achille), Caleb Martin (cheville), Dewayne Dedmon (pied) et Bam Adebayo (cheville), tandis que la présence du reste du groupe est notée comme « probable ».

Cette décision, sans doute du jamais vu dans l’histoire de la ligue, est visiblement une réaction à une amende 25 000 dollars dont les Floridiens ont récemment écopé suite à leur match face à OKC, pour ne pas avoir « communiqué le statut exact de la disponibilité de plusieurs joueurs » avant la rencontre. Ce soir-là, Jimmy Butler, Jamal Cain, Gabe Vincent, Omer Yurtseven et Nikola Jovic avaient été listés comme indisponibles.

Cette sanction financière avait pu être perçue comme un excès de zèle de la part de la ligue. À voir comment cette dernière réagit après cette décision du club de Miami…