Toujours pas de date de retour pour Kawhi Leonard

Pas de Kawhi Leonard la nuit passée face au Jazz, et pas de Kawhi Leonard non plus la nuit prochaine face aux Cavs. La star des Clippers, qui se remet encore de sa grave blessure au genou droit, reste bloquée à l’infirmerie. « Il progresse et va de mieux en mieux, c’est le plus important », tente de positiver Tyronn Lue malgré les absences répétées de son joueur en ce début de saison.

Celui-ci n’a pris part qu’à deux des dix rencontres disputées par son équipe. Il participe bien à des entraînements individuels mais il n’y a pas encore de date connue pour son retour sur les parquets. Son coach se montre d’ailleurs très flou sur la question : « Il n’y a pas vraiment de calendrier pour son retour. Le plus important, ce sont les tests qu’il doit passer avec les médecins et la lente progression de son état chaque jour. Donc on prend les choses au jour le jour en ce moment, sans vraiment de calendrier. »

Faire preuve d'intelligence

Tyronn Lue ajoute que son staff et lui se doutaient que se remettre d’une grave blessure allait prendre du temps. « On savait qu’en sortant d’une rupture du ligament croisé antérieur, ça n’allait pas être linéaire. On en a parlé avant la saison. On va suivre l’avis de notre équipe médicale. On doit faire preuve d’intelligence dans cette situation, mais il progresse. »

Après le match de la nuit à venir face aux Cavs, les Clippers « reçoivent » les Lakers mercredi, puis les Nets samedi. Leur prochain déplacement n’a lieu que lundi prochain à Houston. On rappellera que « The Klaw » n’a pas le droit de voyager avec le reste de l’équipe…