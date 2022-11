Touché au pied, James Harden se retrouve sur la touche pour un mois

Très mauvaise nouvelle pour les Sixers, qui vont devoir se passer de James Harden pendant un mois, annonce ESPN ! Le meneur/arrière a en effet été victime d’une élongation au tendon de son pied droit.

Alors que le club devait déjà dernièrement faire avec les absences de Joel Embiid, malade, le passage à l'infirmerie du MVP 2018 est un caillou de plus dans la chaussure de Doc Rivers, qui cherche toujours l'identité de son groupe et va devoir particulièrement compter sur Joel Embiid, Tyrese Maxey et Tobias Harris, pour faire « oublier » les 22 points, 7 rebonds et 10 passes décisives de moyenne de son MVP 2018.

S'il manque réellement un mois de compétition, James Harden va donc rater une quinzaine de rencontres, alors que les Sixers cherchaient toujours leurs automatismes. Actuellement, le club affiche ainsi un bilan négatif, avec 4 victoires pour 5 défaites.