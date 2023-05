Touché à la cheville, Jimmy Butler a serré les dents

Les Knicks ont-ils manqué le coche dans ce Game 1 de la demi-finale de conférence ? C'est bien possible puisque, à cinq minutes de la fin du match, quand les deux équipes sont proches, Jimmy Butler se fait mal et reste au sol. Sur un contact avec Josh Hart, sa cheville droite tourne. Il serre les dents et inscrit ses deux lancers-francs.

On peut imaginer qu'il va alors rejoindre le banc ou les vestiaires. Mais non, Butler est toujours sur le parquet. « Je le connais. Je sais quand je peux le regarder dans les yeux », explique Erik Spoelstra. « Il m’a assuré qu’il ne serait pas un boulet, qu’il voulait rester sur le parquet pour qu’on aille chercher la victoire. C’est l’essentiel. Il fallait valider cette victoire. »

Les Knicks n'ont même pas profité de la méforme du All-Star dans cette fin de match, ne l'attaquant que trop peu. Sa présence a soulagé le Heat, même s'il n'a plus marqué, et fait peur à New York. « Ce fut un superbe leurre », le compare Kyle Lowry. « C’est notre star. On voulait qu’il se relève, qu’il soit bien. Si ça n’avait pas été le cas, on aurait trouvé une solution. Mais il est comme ça : il a terminé le match. »

Auteur de 25 points et 11 rebonds, Butler va-t-il pouvoir jouer le Game 2 ? « On ne sait jamais avec les entorses de la cheville », répond le coach du Heat. « Je ne sais même pas si on saura ce lundi. On verra, on sera dans l’attente. »