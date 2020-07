Toronto, un outsider pas comme les autres

?Reprise de la #NBA : J-9⃣ ! ?

? Présentation des Toronto #Raptors

☑️ Le cinq majeur

? La star de l'équipe

? La petite histoire

...#NBAextra pic.twitter.com/HTlIQTvLxf

— NBAextra (@NBAextra) July 21, 2020

Toronto a conservé son titre NBA pendant plus d'un an ! En l'absence d'un nouveau champion, la franchise canadienne règne toujours sur la Grande Ligue. Et elle compte bien poursuivre cette domination.En conférence de presse, Serge Ibaka l'a affirmé. « Tout le monde est prêt. » Et les adversaires des Raptors vont devoir se méfier.







Juste avant l'interruption de la saison, Toronto restait sur quatre victoires consécutives en déplacement à l'Ouest. C'est pourtant au moment d'arriver à Disney au début du mois de juillet que les hommes de Nick Nurse ont été le plus en forme. Dans une franchise où six des sept meilleurs joueurs ont manqué plusieurs semaines de compétition en saison régulière, le confinement a fait du bien.

Tout le monde a pu se soigner et Marc Gasol en a même profité pour perdre beaucoup de poids. La préparation des Raptors a pu commencer en avance par rapport aux autres franchises. En raison des restrictions de voyages entre le Canada et les Etats-Unis, les partenaires de Kyle Lowry ont été isolés à Fort Myers, en Floride dès la fin juin. Le ton est donné, les Canadiens ne sont pas dans le sud des Etats-Unis pour profiter du soleil. Cette première expérience en quarantaine a permis aux joueurs de se retrouver et de reprendre leurs marques.

Les Raptors visent un titre et des records



Cette préparation anticipée sera nécessaire au moment d'aborder une saison qui peut être historique. En plus d'un back-to-back, les hommes de Nick Nurse peuvent réaliser la meilleure saison de l'histoire de la franchise. Pour cela, il faudra perdre deux matchs ou moins avant le début du play-offs. Un tel bilan pourrait aussi assurer la deuxième place de la conférence Est à la fin de la saison régulière. Une nécessité pour s'offrir un tableau plus abordable pour la suite de la compétition. Un véritable défi au moment d'aborder des matchs de classement très relevés. Il n'y a que des équipes virtuellement qualifiées pour la phase finale au programme des champions en titre : Lakers, Heat, Magic, Celtics, Grizzlies, Bucks, 76ers, Nuggets. Une belle répétition générale avant les matchs décisifs, ceux qui plaisent aux Raptors. Au bout, un nouveau champion sera titré. A moins que les Raptors en décident autrement...

Scrimmage : Les Raptors s'imposent malgré Harden