Toronto frappé par une terrible malédiction

Les Maple Leafs et la grippe espagnole (hockey sur glace)

Toronto : sa CN Tower, son musée, son aquarium, ses 6 millions d’habitants et ses clubs de sports. Voilà comment décrire au mieux la capitale de la province de l’Ontario.À chaque grand triomphe d’une franchise de Toronto, la saison qui suit est annulée pour diverses raisons. Les Toronto Raptors, équipe championne en titre de NBA, ne dérogent pas à la règle avec la crise sanitaire qui traverse le monde actuellement.



Les Toronto Maple Leafs remportent la première coupe Stanley de l’histoire après une victoire contre Vancouver. Une consécration pour une ville qui est connue comme l’un des bastions du hockey en Amérique du Nord. Un an plus tard, les Maple Leafs partent à la conquête d’un second sacre, mais échouent lors de la saison régulière. La finale oppose Ottawa à Montréal. Après cinq parties, la série est à égalité 2-2 avec un match nul. La sixième rencontre est prévue pour le 1er avril 1919, mais la pandémie de grippe espagnole force l’annulation de la série car plusieurs joueurs sont touchés. La saison sera finalement annulée.

Blue Jays et la grève de la MLB (baseball)



En 1992 et en 1993, les Blues Jays de Toronto dominent le championnat nord-américain de base-ball. Emmenés par un très grand Joe Carter, les Blue Jays deviennent ainsi la première équipe de baseball canadienne à remporter le championnat. Cependant, l’élan des Canadiens va vite être coupé. Suite à un conflit de travail, les séries éliminatoires et la série mondiale sont tout simplement annulées lors de cette saison de MLB. Une grève historique qui aura durée près de 232 jours, entraînant ainsi un retard pour le début de la saison 1995.

Les Raptors et le covid-19 (basketball)



Lors de la saison 2018-2019, les Toronto Raptors surprennent tous le monde et remportent le premier titre de leur histoire. Avec un Kawhi Leonard au sommet de son art, les Raptors deviennent la première franchise canadienne à soulever le trophée Larry O’Brien après leur victoire 4-2 sur les Golden State Warriors. Presque un an plus tard, la NBA est à l’arrêt complet en raison de la crise sanitaire du covid-19. Si aucune décision n’a été prise quant à l’annulation définitive de la saison, les chances de voir la NBA reprendre cette année sont de plus en plus minces.