Tony Parker pourrait entrer au Panthéon du basket en 2023

Retraité des parquets depuis 2019, Tony Parker fait partie des joueurs, joueuses et coaches qui pourraient faire leur entrée au Hall Of Fame en 2023. C'est ce qu'a annoncé la prestigieuse institution mercredi soir, et TP pourrait ainsi devenir le premier Français à entrer au Panthéon du basket.

La cuvée 2023 s'annonce tout particulièrement exceptionnelle puisque d'autres personnalités marquantes de sa génération sont éligibles avec Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Pau Gasol, Gregg Popovich et Becky Hammon ! On note d'ailleurs que trois des meilleurs joueurs européens de l'histoire pourraient entrer la même année, au cours d'une cérémonie prévue en août 2023.

Pour l'instant, tout ce beau monde est simplement "éligible" et il faudra attendre le mois de février pour savoir s'ils font tous partie des finalistes avec un premier tour de table et les votes des membres du conseil du Hall Of Fame. Ensuite, un second vote est organisé, et ce n'est qu'en avril 2023, en marge de la finale NCAA, que l'on saura si Tony Parker est choisi pour entrer au Hall Of Fame.

Vu son palmarès en NBA et sur le plan international, mais aussi son rôle de pionnier, l'ancien meneur des Bleus fait clairement partie des favoris pour être sélectionnés dès sa première année d'éligibilité. Son cas rappelle celui de son ancien coéquipier, Manu Ginobili, intronisé en 2022 dès sa première année. Mais la concurrence est bien plus grande cette saison puisque TP devra aussi compter avec des déçus des années précédentes comme Shawn Kemp, Marques Johnson, Chauncey Billups, Michael Cooper ou bien encore Kevin Johnson.