Tony Parker parmi les finalistes dans la cuvée 2023 du Hall of Fame

Tony Parker intégrera-t-il le Hall of Fame de Springfield dès cette année ? Pour l’instant, le meneur français passe en tout cas toutes les étapes avec succès, et il vient ainsi d’être annoncé parmi les 12 finalistes, sur lequel le comité d’honneur doit se prononcer.

Quadruple champion NBA, MVP des Finals et sextuple All-Star, Tony Parker est accompagné de Gregg Popovich, son entraîneur de (presque) toujours, quintuple champion NBA et coach le plus victorieux de l’histoire en saison régulière…

Les deux hommes, emblématiques de la franchise des San Antonio Spurs, et de ses plus grands succès, ne sont pas seuls puisque Dwyane Wade (triple champion NBA, MVP des Finals), Dirk Nowitzki (champion NBA, MVP et MVP des Finals) et Pau Gasol (double champion NBA, Rookie de l’année) font également partie des finalistes.

Tout comme les entraîneurs Gene Bess, Gary Blair, David Hixon, Gene Keady et Marian Washington, sans oublier les joueuses Jennifer Azzi et Becky Hammon.

Il faudra désormais attendre le 1er avril pour savoir qui les 24 membres du comité d’honneur ont choisi d’envoyer au Panthéon, et qui ils ont recalé.