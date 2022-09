Timothé Luwawu-Cabarrot au camp des Suns

Drafté en 2016, Timothé Luwawu-Cabarrot (2m00, 27 ans) continue de croire au rêve américain puisqu'il va connaître sa sixième franchise NBA. Après Philadelphia, Oklahoma City, Chicago, Brooklyn et Atlanta, il arrive aux Suns, et il s'agit pour l'instant d'une simple invitation au camp. Le Français aura une semaine d'entraînement et la présaison pour prouver qu'il mérite la 15e et dernière place dans l'effectif de Phoenix, numéro 1 de la saison régulière en 2021/22.

Médaillé d'argent à l'EuroBasket avec les Bleus, "TLC" est un habitué de ces passages par les camps d'entraînement pour décrocher un contrat. Son profil d'ailier défensif, efficace sur jeu de transition, lui permet chaque année de jouer une cinquantaine de matches. La saison dernière, c'était à Atlanta, et il avait même été titulaire à 18 reprises.

La NBA comme priorité

Une chose est sûre, le Français était patient, et pas encore prêt à rentrer en Europe. "Après l’Equipe de France, si je peux partir en vacances, je partirai en vacances et puis, j’attendrai l’opportunité de signer quelque part quand elle arrivera" avait-il confié, avant d'évoquer le sort d'Elie Okobo ou Guerschon Yabusele qui, eux, ont préféré quitter la NBA. "C’est bien pour eux, tant mieux pour eux. Qu’ils en profitent. C’est leur vie, ce n’est pas la mienne. Pour le moment, je suis aux Etats-Unis, je joue en NBA et si un jour, il faut rentrer en Europe, je serai là pour leur botter le cul [sourire] !"

A Phoenix, Luwawu-Cabarrot sera notamment en concurrence avec Frank Jackson pour cette dernière place dans l'effectif des Suns. La possible départ de Jae Crowder pourrait profiter au Français si une place se libère sur les ailes.