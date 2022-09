Chris Mullin et Mitch Richmond étaient bien là. Comme prévu, Tim Hardaway avait fait appel à ses deux anciens coéquipiers aux Golden State Warriors pour l’entourer à l’occasion de son intronisation, samedi, au Hall of Fame.« Run TMC. Légendaire, bébé. On était légendaires », s’est enthousiasmé l’ancien meneur de jeu en référence à ce trio infernal - « T » pour Tim, « M » pour Mitch et « C » pour Chris - formé au début des années 1990. En 1991, il s’agissait du trio le plus prolifique de la NBA avec 25,7 points par match pour Chris Mullin, 23,9 pour Mitch Richmond et 22 pour Tim Hardaway.

« Quand je suis arrivé en NBA, ces deux gars m’ont tout appris, comment être un pro, comment prendre soin de moi, et ils me demandaient : ‘Tim, jusqu’où veux-tu vraiment aller ?’. Mully et Rock ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Et Run TMC, on était en avance sur notre temps. Chris, Mitch, vous serez toujours de la famille pour moi. On a tout fait ensemble à l’époque des Warriors. Je chéris ces années. Je chéris notre amitié. », a poursuivi le nouveau membre du panthéon du basket.

Drafté sur un mensonge

Chris Mullin avait été le premier des trois à être intronisé, en 2011, rejoint trois ans plus tard par Mitch Richmond. Également entouré d’Isiah Thomas et de Yolanda Griffith, originaires de Chicago comme lui, Tim Hardaway a aussi salué leur ancien coach, Don Nelson.

« Il a menti à toutes les équipes et dit que mes genoux étaient bousillés pour que je tombe chez les Warriors avec le 14e choix et il m’a drafté. Beau boulot Nellie ! », a-t-il rigolé en référence à la Draft 1989, après laquelle il avait démarré une carrière de 14 saisons dans la ligue américaine, marquée par cinq sélections All-Star.