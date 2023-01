Thomas Bryant veut jouer avec Anthony Davis

Alors qu'Anthony Davis a entamé la dernière phase de sa rééducation, ses Lakers ont très bien digéré son absence avec 7 victoires en 13 matches, dont cinq de suite. Elu meilleur joueur de la semaine, LeBron James évolue à un niveau incroyable pour son âge (38 ans), et il peut compter sur le soutien, et même l'éclosion de Thomas Bryant.

Le pivot des Lakers a pris une autre dimension en intégrant le cinq de départ, et il aimerait bien y rester même si Anthony Davis revient. Sur le papier, c'est possible d'autant que Davis préfère, et de loin, évoluer au poste d'ailier-fort. "« Bien sûr que j’ai toujours ça en tête » reconnaît Bryant. « Le fait de pouvoir l’associer à mes qualités me donne l’impression que ce sera une très bonne façon d’aborder le match. Mais pour l’instant, je ne peux pas trop y penser. Je dois juste me concentrer sur le prochain match puis le match suivant et le match d’après jusqu’à ce que notre superstar soit de retour ».

LeBron James adore jouer avec Thomas Bryant

Si tout va bien, et qu'il n'y a pas de rechute Davis devrait revenir dans les huit jours. En attendant cette possible association, Bryant se concentre sur la situation actuelle : "Personnellement, j’y pense toujours, j’essaie de ne pas trop m’avancer, mais je sais que ce serait particulier, je le sens. Mais je dois juste rester solide, garder la tête froide et me préoccuper du prochain match ».

Le calendrier des Lakers est idéal pour ce prochain retour de Davis puisqu'ils vont jouer cinq matches de suite à domicile. Une série qui débute jeudi face aux Mavericks de Luka Doncic, et Bryant peut compter sur le soutien de LeBron James, son fan numéro 1. « Thomas (Bryant) profite pleinement de cette opportunité, et c’est un gars qui joue extrêmement dur, qui sait comment jouer, et c’est probablement l’un des intérieurs les plus doués » estime le « King ». « Il attrape tout. Il conclut tout autour du cercle. Mais il a aussi beaucoup de toucher à mi-distance et derrière la ligne des 3-points. Il possède un moteur, un énorme moteur qui tourne en permanence des deux côtés du parquet. J’ai toujours bien joué avec des gars comme ça ».