Theo Maledon aux Rockets dans un large échange

Alors que les camps d’entraînement ont commencé en NBA, les Houston Rockets et l’Oklahoma City Thunder ont monté un échange à huit joueurs, s’échangeant une partie de leurs bancs respectifs…

Ainsi, OKC reçoit Sterling Brown, David Nwaba, Trey Burke et Marquese Chriss tandis que Theo Maledon, Derrick Favors, Moe Harkless, Ty Jerome et un second tour de Draft de 2025 prennent la direction du Texas.

Pour le Français Theo Maledon, dont le développement à Oklahoma City était compliqué, c’est l’occasion de se relancer, même si avec la présence de Kevin Porter Jr. et du rookie TyTy Washington Jr, il va devoir se battre pour obtenir des minutes à la mène. Pour les Rockets, le but semblait plutôt de mettre la main sur Derrick Favors et Moe Harkless, deux vétérans respectés capables de stabiliser l’équilibre défensif du groupe de Stephen Silas.

Du côté d’Oklahoma City, cet échange est surtout une manoeuvre financière avant de finaliser les effectifs. Car le Thunder et les Rockets ont chacun 18 joueurs sous contrat garanti actuellement dans leur effectif, et les deux clubs vont donc devoir couper trois joueurs d’ici le début de la saison régulière…