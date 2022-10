Théo Maledon à la relance chez les Hornets

Choisi en 34e position lors de la Draft 2020, Théo Maledon semblait dans l’environnement idéal pour faire son tour en NBA, dans une équipe d’Oklahoma City en pleine reconstruction.

Mais l’ancien protégé de Tony Parker à l’Asvel n’a finalement jamais réussi à trouver sa place au Thunder, multipliant les allers-retours entre la NBA et la G-League sans parvenir à gagner la confiance de Mark Daigneault, et sans réussir à optimiser les minutes qu’il pouvait obtenir au fil des blessures et des fins de saison en roue libre du Thunder.

Envoyé aux Rockets dans un large échange, le meneur de 21 ans avait ensuite été coupé mais il était hors de question pour lui de rentrer directement en Europe. Théo Maledon a ainsi paraphé un « two-way contract » avec les Charlotte Hornets.

Une destination idéale pour se relancer car le club de Michael Jordan est dans une situation compliquée sur le plan sportif, et son meneur titulaire, LaMelo Ball, s’est tordu la cheville en présaison. Et comme il n’a pas vraiment de remplaçant clair, Théo Maledon a l’occasion de prouver que sa place est bien en NBA.