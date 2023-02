Terrence Ross bientôt sur le marché

Au Magic depuis sept ans, Terrence Ross va bientôt devenir "free agent". Jeudi soir, lors de la "trade deadline", le Magic n'a pas réussi à lui trouver un point de chute, et l'ancien vainqueur du Slam Dunk Contest va négocier un "buy-out". C''est à dire une rupture de son contrat pour avoir la possibilité de signer dans une équipe qui vise les playoffs, voire le titre.

Arrière shooteur, ancien coéquipier d'Evan Fournier et de Nikola Vucevic, Ross serait déjà sur les tablettes des Mavericks, mais aussi des Suns. Deux formations qui viennent de frapper fort la semaine dernière, en récupérant respectivement Kyrie Irving et Kevin Durant. Les deux formations ont lâché plusieurs joueurs, et ils sont à la recherche d'un renfort sur les postes extérieurs.

Côté Orlando, on mise à 200% sur la jeunesse, autour de Paolo Banchero et les frères Wagner, et Ross est libéré pour services rendus. Autre élément qui devrait être coupé, Patrick Beverley. Il vient d'arriver des Lakers, en échange de Mo Bamba, mais il négocie aussi son départ. Lui aussi pourrait rejoindre les Suns pour épauler Chris Paul.