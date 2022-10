Team USA veut également Joel Embiid...

On connaissait les « free agents » en NBA, il y a désormais les « free agents » à l’échelle internationale. Car les multiples passeports de Joel Embiid attirent les convoitises…

Visiblement déterminé à jouer les Jeux olympiques de Paris, en 2024, le pivot des Philadelphia Sixers sait qu’il n’a quasiment aucune chance de les atteindre avec le Cameroun, sachant que les principales fenêtres de qualification ont lieu pendant la saison NBA et qu’il ne pourra donc pas y participer. En juillet, Joel Embiid avait d’ailleurs obtenu la nationalité française et les Bleus se frottaient les mains à l’idée de pouvoir ajouter un tel joueur pour leurs prochaines compétitions FIBA.

Sauf qu’ils ne sont plus seuls sur le coup puisque le dauphin de Nikola Jokic pour le trophée de MVP de la dernière saison régulière en NBA a également obtenu la nationalité américaine.

Désormais, il peut donc potentiellement jouer pour trois pays : le Cameroun, la France et les Etats-Unis. Et d’après Marc Stein, Team USA est également très intéressée par son profil. Il faut dire que les Etats-Unis manquent d’impact sous le cercle depuis des années en équipe nationale, et que le jeu poste bas de Joel Embiid ne leur ferait clairement pas de mal.