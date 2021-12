Team USA : Kerr prend le relais de Popovich

Steve Kerr monte en grade. A Tokyo, lors des Jeux Olympiques, cet été au Japon, le coach de Golden State faisait partie des assistants de Greg Popovich sur le banc américain. Depuis vendredi, il est officiellement le nouvel entraîneur de Team USA. Immense favori pour prendre la suite à la tête de Team USA de "Pop", qui a décidé à 72 ans de tourner la page après cette nouvelle médaille d'or pour les Etats-Unis, Kerr a bénéficié des faveurs de la sélection américaine et du nouveau manager de Team USA Grant Hill, qui avait fait de l'ancien joueur des Chicago Bulls son premier choix dès qu'il a su que ces Jeux de Tokyo seraient les derniers pour Popovich, arrivé en fin de contrat. Sans citer le nom du coach des Warriors, Hill avait décrit récemment le profil du successeur de l'ancien mentor de Tony Parker à San Antonio, et tout le monde y avait reconnu Steve Kerr avant l'heure.

Kerr débarque avec des adjoints prestigieux

« Il s’agira de quelqu’un qui comprend et respecte le jeu international (...) Il faut être capable d’être dur avec les joueurs et de les encadrer. Il s'agira de quelqu’un qui sait gérer un vestiaire, qui comprend le jeu international, qui sait évidemment entraîner et qui comprend que ce n’est pas un tout. » Il ne restait plus qu'à convaincre le natif de Beyrouth (Liban) d'accepter ce poste qui lui permet de prendre du galon. Visiblement, Kerr n'a pas hésité une seconde. Il prend donc le relais de celui dont il était devenu un proche au fil des années et aux côtés de qui il a beaucoup appris. D'adjoint, l'ex-arrière de NBA devient donc sélectionneur de Team USA. ESPN a immédiatement annoncé que Kerr débarque avec Monty Williams (Suns), Erik Spoelstra (Heat) et Mark Few (Gonzaga) dans ses valises pour l'épauler sur le banc de la sélection américaine. Les quatre hommes auront notamment pour mission de monter sur la plus haute marche du podium de la Coupe du Monde 2023 puis des JO de Paris l'année suivante.